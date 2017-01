AEROSMITH’s Joe Perry Wishes Israelis A Happy Hanukkah; Video

Ahead of the kick-off of their Aero-Vederci Baby! tour at Tel Aviv’s Hayarkon Park in May, Aerosmith guitarist Joe Perry has wished Israelis a Happy Hanukkah with a rendition of the well-known Jewish song “Hava Nagila”.

Aero-Vederci Baby! tour dates:

May

17 - Tel Aviv, Israel - Hayarkon Park

20 - Batumi, Georgia - Black Sea Arena

23 - Moscow, Russia - Olympiski

26 - Munich, Germany - Konigsplatz

30 - Berlin, Germany - Waldbuhne

June

2 - Krakow, Poland - Tauron Arena

5 - Copenhagen, Denmark - Royal Arena

8 - Solvesborg, Sweden - Sweden Rock Festival

11 - Donington, UK - Download Festival

14 - Dublin, Ireland - 3 Arena

17 - Clisson, France - Hellfest

20 - Cologne, Germany - Lanxess Arena

23 - Florence, Italy - Firenze Rocks Festival

26 - Lisbon, Portugal - Meo Arena

29 - Madrid, Spain - Rivas Auditorio Miguel Rios

July

2 - Barcelona, Spain - Rock Fest Barcelona

5 - Zurich, Switzerland - Hallenstadion