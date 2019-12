CORROSION OF CONFORMITY Announce European Spring Tour; SET ADRIFT To Support

Corrosion Of Conformity have announced a string of European tour dates in April and May, 2020. Support on the trek comes from Spirit Adrift. Confirmed dates are listed below.

Dates:

April

25 - Dublin, Ireland - The Academy

26 - Belfast, Ireland - Limelight 2

28 - Glasgow, Scotland - The Garage

29 - Manchester, England - Club Academy

May

1 - London, England - Desertfest

2 - Izegem, Belgium - Headbanger's Balls Fest *

3 - Berlin, Germany - Desertfest

5 - Salzburg, Austria - Rockhouse

6 - Munich, Germany - Backstage (Halle)

7 - Milan, Italy - Legend Club

9 - Madrid, Spain - Kristonfest *

10 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 2

12 - Paris, France - Petit Bain

13 - Rouen, France - Le 106

15 - Southampton, England - Engine Rooms

16 - Birmingham, England - O2 Institute 2

* - COC only

(Photo - Nathaniel Shannon)