INSOMNIUM Announce New European Tour Dates For 2021 With Special Guests OMNIUM GATHERUM

Finnish melodic death metal masters Insomnium, together with their friends and label mates Omnium Gatherum, are happy to announce new tour dates for their postponed Finnish Double Trouble Tour 2021. Dates are listed below.

November

26 - Leipzig - Hellraiser

27 - Salzburg - Rockhouse

28 - Wien - Szene

30 - Cologne - Essigfabrik

December

1 - Utrecht - De Helling

2 - Nijmegen - Doornroosje

6 - Nuremberg - Hirsch

7 - Prague - Futurum

8 - Berlin - Metropol

10 - Stockholm - Klubben

11 - Oslo - Vulkan

12 - Gothenborg - Pustervik

13 - Copenhagen - Pumpehuset

14 - Hamburg - Grünspan

15 - Aschaffenburg - Colos-Saal

16 - Munich - Backstage Werk

17 - Mannheim - MS Connexion

18 - Pratteln - Z7

19 - Stuttgart - Im Wizemann

20 - Bremen - Tivoli

Insomnium are:

Markus Hirvonen - drums

Ville Friman - guitars and vocals

Niilo Sevänen -vocals and bass

Markus Vanhala - guitars

Jani Liimatainen - guitars and vocals

(Photo - Jussi Ratilainen)