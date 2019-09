MAIDEN UNITED To Release The Barrel House Tapes Album In December; Teaser Video Streaming

Maiden United, the acoustic Iron Maiden tribute project, have announced the release of their new album, The Barrel House Tapes, on December 9. The first single, "Alexander The Great" will be available on September 13.

Cast:

Doogie White (Michael Schenker/Rainbow/Yngwie Malmsteen)

Dennis Stratton (Iron Maiden)

Frank Beck (Gamma Ray/Red Raven)

Joey Bruers (Up The Irons)

Leon den Engelsen (Sevdaliza)

Bart Hennephof (Textures)

Eric Vloeimans

Jeroen Voogd (Silent Chambers)

Daan Janzing (My Favorite Scar)

Jos Severens (Up The Irons)

Martijn Balsters (Silent Chambers)

Polle van Genechten (Nowa)

Dirk Bruinenberg (7 Miles to Pittsburgh/Elegy)

Tom Heijnen (Up The Irons)

Ezster Anna Baumann (Ann My Guard)

Produced by Joey Bruers and Daan Janzing @ In The Room, Kaatsheuvel.

For pre-order links, head to MaidenUnited.com/.