NIGHT DEMON Release "Dawn Rider" (Live) Digital Single; Audio Streaming

California metal outfit, Night Demon, have released a new digital single for the track "Dawn Rider" (live).

The song is taken from their current live album, Live Darkness. Listen below:

Live Darkness was released in August 2018, via SPV/Steamhammer as 2CD DigiPak, 3LP gatefold version, download and stream. Get it here.

Night Demon tour dates:

October

31 - Hamburg, Germany - Heavy Hamburg Halloween II (with Angel Witch)

November (with Sacred Reich)

8 - Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

10 - Berlin, Germany - SO36

12 - Warsaw, Poland - Proxima

13 - Kraków, Poland - Kwadrat

14 - Prague, Czech Republic - Futurum

15 - Budapest, Hungary - Dürer Kert

16 - Ljubljana, Slovenia - Orto Bar

17 - Graz, Austria - Explosiv

19 - Milano, Italy - Legend Club

20 - Lyon, France - Ninkasi Kao

21 - Barcelona, Spain - Sala Salamandra

22 - Madrid, Spain - Sala Mon Live

23 - Bilbao, Spain - Santana 27

24 - Limoges, France - CC John Lennon

26 - Savigny-le-Temple, France - L'Empreinte

27 - London, UK - Underworld

28 - Manchester, UK - Rebellion

29 - Newcastle, UK - University

30 - Glasgow, UK - Slay

December (with Sacred Reich)

1 - Belfast, Ireland - Limelight 2

3 - Dublin, Ireland - Voodoo Lounge

4 - Wolverhampton, UK - Steel Mill

6 - Leiden, Netherlands - Gebr. De Nobel

7 - Helmond, Netherlands - Cacaofabriek

8 - Essen, Germany - Turock

9 - Kassel, Germany - 130bpm

10 - Aschaffenburg, Germany - Colos Saal

11 - Nürnberg, Germany - Hirsch

12 - Jena, Germany - F-Haus

13 - Karlsruhe, Germany - Substage

14 - Munich, Germany - Backstage Halle