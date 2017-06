QUEEN + ADAM LAMBERT - Time-Lapse Video Of Full Las Vegas Concert Streaming

Time-lapse footage from the video booth of Queen + Adam Lambert full show at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada on June 24th is available for streaming below. The video was created by Steve Price on behalf of Queen Productions Limited.

Queen + Adam Lambert Tour Dates 2017:

June

29 - San Jose, CA - SAP Center

July

1 - Seattle, WA - Key Arena

2 - Vancouver, BC - Pepsi Live at Rogers Arena

4 - Edmonton, AB - Rogers Place

6 - Denver, CO - Pepsi Center Arena

8 - Omaha, NE - CenturyLink Arena

9 - Kansas City, MO - Sprint Center

13 - Chicago, IL - United Center

14 - St. Paul, MN - Xcel Energy Center

17 - Montreal, QC - Bell Centre

18 - Toronto, ON - Air Canada Centre

20 - Detroit, MI - The Palace of Auburn Hills

21 - Cleveland, OH - Quicken Loans Arena

23 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena

25 - Boston, MA - TD Garden

26 - Newark, NJ - Prudential Center

28 - New York, NY - Barclays Center

30 - Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

31 - Washington D.C. - Verizon Center

August

2 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

4 - Dallas, TX - American Airlines Center

5 - Houston, TX - Toyota Center

November

1 - Prague, Czech Republic - O2 Arena

2 - Munich, Germany - Olympiahalle

4 - Budapest, Hungary - Sportarena

6 - Lodz, Poland - Atlas Arena

8 - Vienna, Austria - Stadhalle

10 - Bologna, Italy - Unipol Arena

12 - Luxembourg, Amneville - Galaxie

13 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome

17 - Kaunas, Lithuania - Zalgiris Arena

25 - Dublin, Ireland - 3 Arena

26 - Belfast, Ireland - SSE Arena

28 - Liverpool, England - Echo Arena

30 - Birmingham, England - Barclaycard Arena

December

1 - Newcastle, England - Metro Radio Arena

3 - Glasgow, Scotland - The SSE Hydro

5 - Nottingham, England - Motorpoint Arena

6 - Leeds, England - First Direct Arena

8 - Sheffield, England - Motorpoint Arena

9 - Manchester, England - Arena

12 - London, England - 02 Arena

15 - London, England - The SSE Arena, Wembley