SKÁLMÖLD Featured In New Episode Of "Napalm Next Door"; Video

Icelandic Viking metal giants, Skálmöld, are featured in the new episode of Napalm Records' video series, Napalm Next Door. Watch the clip below:

Skálmöld released their new live album, 10 Year Anniversary - Live In Reykjavík, on October 23 via Napalm Records. Order here.

Tracklisting:

"Heima"

"Árás"

"Að hausti"

"Fenrisúlfur"

"Narfi"

"Miðgarðsormur"

"Niflheimur"

"Með fuglum"

"Mara"

"Móri"

"Niðavellir"

"Að vetri"

"Dauði"

"Gleipnir"

"Með jötnum"

"Kvaðning"

Bonus: Band Documentary

“Að Vetri” live video:

“Árás” live video:

"Niðavellir" live video:

Skálmöld is:

Baldur Ragnarsson - Guitar/Vocals

Björgvin Sigurðsson - Vocals/Guitar

Gunnar Ben - Keyboards/Vocals/Oboe

Jón Geir Jóhannsson - Drums/Vocals

Snæbjörn Ragnarsson - Bass/Vocals

Þráinn Árni Baldvinsson – Guitar/Vocals