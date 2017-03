STEVE VAI - Passion And Warfare 25th Anniversary World Tour Dates Confirmed For Mexico And South America

Guitar legend Steve Vai has confirmed shows in Mexico and South America for his Passion And Warfare 25th Anniversary World Tour. Dates are as follows; go to this location for ticket information.

May

25 - San Juan, Puerto Rico - Centro de Bellas Artes Lusi A. Ferre

27 - Mexico City, Mexico - Pabellon Cuervo

30 - Lima, Peru - Maria Angola

June

1 - Brasilia, Brazil - Clube do Congresso

2 - Belo Horizonte, Brazil - Music Hall

3 - Rio de Janeiro, Brazil - Imperator Centro Cultural João Nogueira

4 - Sao Paulo, Brazil - Tom Brazil

6 - Porto Algere, Brazil - Auditório Araujo Viana

7 - Curitiba, Brazil - Opera de Arame

9 - Santiago, Chile - Teatro Cariola

11 - Córdoba, Argentina - Plaza de la Musica

13 - Rosario, Argentina - Teatro El Circulo

15 - Buenos Aires, Argentina - Estadio Luna Park

Generation Axe - A Night Of Guitars featuring Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt and Tosin Abasi is coming to Japan in April. Dates are as follows:

April

3 - Nagoya, Japan - Zepp Nagoya

4 - Osaka, Japan - Zepp Osaka

6 - Tokyo, Japan - Zepp Tokyo

7 - Tokyo, Japan - Zepp Tokyo

On April 13th, 2016 the Generation Axe tour featuring Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt and Tosin Abasi landed in Denver, CO. Fan-filmed video of the quintet performing Boston's "Foreplay", the instrumental lead-up to "Long Time", at the Paramount Theater show can be viewed below.