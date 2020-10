Watch Late MEGADETH Drummer Nick Menza’s Drum Kit Rundown From 2012

In the vide below, late Megadeth drummer Nick Menza walks fans through his DC California drum kit.

Nick Menza set-up:

Drum Setup: DC California

24”x20” Kick Drums

8”x14” Brass snare

18”x18” Tom – Tom

16”x14” Tom – Tom

14”x13” Tom – Tom

20”x18” Tom – Tom

Heads: Evans / Remo Black Suede

Cymbal Setup: SOULTONE

16" Nick Menza prototype Hats

20" Extreme Brilliant Crash

20" Extreme Brilliant Crash

19" Extreme Brilliant Crash

19" Extreme Brilliant Crash

22" Natural Prototype Big Bell Ride

Vater - American Hickory Drumsticks - Nightstick-2S, Nylon-Tip