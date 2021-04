Brave History April 13th, 2021 - ANVIL, BLACK CROWES, W.A.S.P., FEMME FATALE, MOLLY HATCHET, THIN LIZZY, BILLY SQUIER, BURN THE PRIEST, DUBLIN DEATH PATROL, NORTHER

Happy 38th Birthday ANVIL's Forged In Fire - April 13th, 1983



Happy 55th Birthday Marc Ford (BLACK CROWES) – April 13th, 1966



Happy 68th Birthday Randy Piper (W.A.S.P.) - April 13th, 1953



R.I.P. Bill D'Angelo (FEMME FATALE): April 13th, 1964 - November 21st, 2005



R.I.P. Ralph “Riff" West, Jr. (MOLLY HATCHET, FOGHAT): April 13th, 1950 - November 19th, 2014



Happy 42nd Birthday THIN LIZZY's Black Rose: A Rock Legend - April 13th, 1979



Happy 40th Birthday BILLY SQUIER's Don't Say No - April 13th, 1981



Happy 22nd Birthday BURN THE PRIEST’s Burn The Priest – April 13th, 1999



Happy 14th Birthday DUBLIN DEATH PATROL's DDP 4 Life - April 13, 2007



Happy 10th Birthday NORTHER’s Circle Regenerated – April 13th, 2011



More April 13th releases:

Happy 3rd Birthday (2018)

BEHEMOTH’s Messe Noir

BONFIRE’s Temple Of Lies

BREAKING BENJAMIN’s Ember

CARPATHIAN FOREST’s Likeim

CREMATORY’s Oblivion

DEREK SMALLS’ Smalls Changes (Meditations Upon Ageing)

EMERALD SUN’s Under The Curse Of Silence

JEN LEDGER’s Ledger (EP)

MOTÖR MILITIA’s World In Flames

NEKROGOBLIKON’s Welcome To Bonkers

ROTTEN SOUND’s Suffer To Abuse (EP)