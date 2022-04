CRADLE OF FILTH Announce London Halloween Show And Limited Entrance VIP Afterparty

British extreme metal ghouls Cradle Of Filth are pleased to announce that this forthcoming Hallowmas season will present some freshly fiendish celebrations. The vile six-piece will be performing on Saturday, October 29th at London venue Indigo at The O2, followed by an after-party set to run deep into the night. Blackgaze pioneers Alcest will be playing as support.โฃ

The evening's proceedings will comprise a wicked set of eldritch fan-favourites and new songs alike, taken from their highly lauded new record, ๐—˜๐˜ ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—œ๐˜€ ๐—™๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ. The preparatory conjurations have begun and the blood oath is settled - make sure you don't miss out, because this event is set to be a night that we'll never forget!โฃ

โฃFrontman Dani Filth comments: "๐˜๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด, ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฏโ€™๐˜ต ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜บ ๐˜”๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜š๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐Ÿถ๐Ÿธ ๐˜๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜จ๐˜ฐ ๐˜“๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ข ๐˜๐˜ข๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ!โฃ

๐˜๐˜๐˜— ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿถ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜บ, ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ a๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ. ๐˜”๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ, ๐˜ข๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜๐˜— ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ณ '๐˜ต๐˜ช๐˜ญ ๐Ÿผ๐˜ข๐˜ฎ!

๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜๐˜ช๐˜ญ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜จ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ˆ๐˜ญ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ขu๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ."

General tickets and tickets including access to the Official After Party (until 6am) are available here. The Monstrous Sabbat VIP packages can be purchased here.



