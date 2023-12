RAMMSTEIN – Christmas Trailer For 2024 European Stadium Tour Streaming

Rammstein recently announced new dates (**) for their 2024 Europe Stadium Tour. Check out a new Christmas trailer for the tour below with the Germans proclaiming a Rammstein ticket is the perfect gift for every fan.

Tickets are on sale at rammstein.com/tickets.

Dates:

May

11 - Prague, Czech Republic - Airport Letňany

12 - Prague, Czech Republic - Airport Letňany **

15 - Dresden, Germany - Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16 - Dresden, Germany - Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

19 - Dresden, Germany - Rinne (Open Air Gelände an der Messe) **

24 - Belgrade, Serbia - Ušće Park

30 - Athens, Greece - TBA

June

5 - San Sebastián, Spain - Estadio Anoeta

8 - Marseille, France - Orange Vélodrome

11 - Barcelona, Spain - Estadi Olímpic

15 - Lyon, France - Groupama Stadium

18 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark

19 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark **

23 - Dublin, Ireland - RDS Arena

27 - Ostend, Belgium - Park Nieuwe Koers

28 - Ostend, Belgium - Park Nieuwe Koers **

July

5 - Copenhagen, Denmark - Valbyparken

6 - Copenhagen, Denmark - Valbyparken **

11 - Frankfurt, Germany - Deutsche Bank Park **

12 - Frankfurt, Germany - Deutsche Bank Park **

17 - Klagenfurt, Austria - Wörthersee Stadion

18 - Klagenfurt, Austria - Wörthersee Stadion

21 - Reggio Emilia, Italy - RCF Arena (Campovolo)

26 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena

27 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena

29 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena **

30 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena **

31 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena **