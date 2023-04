RAMMSTEIN Frontman TILL LINDEMANN To Launch European Solo Tour This Fall; Video Trailer

Rammstein frontman, frontman Till Lindemann has announced dates for his European solo tour. The trek will kick off November 8 in Leipzig, Germany and will wrap up on December 20 in Paris, France. Tickets go on sale on May 2 at 12 PM, CET, here.

Tour dates:

November

8 - Leipzig, Germany - Arena

10 - Düsseldorf, Germany - Mitsubishi Electric Hall

12 - Münster, Germany - MCC Halle Münsterland

14 - Bamberg, Germany - Brose Arena

15 - Lingen, Germany - EmsLand Hall

17 - Frankfurt, Germany - Anniversary Hall

18 - Kassel, Germany - Ice Sports Hall

20 - Trier, Germany - Arena

22 - Prague, Czech Republic - Tipsport Arena

24 - Bratislava, Slovakia - Expo Arena

26 - Katowice, Poland - Spodek

28 - Kaunas, Lithuania - Zalgirio Arena

30 - Riga, Latvia - Arena Riga

December

2 - Tallinn, Estonia - Tondiraba Jaahall

3 - Helsinki, Finland - Ice Hall

5 - Stockholm, Sweden - Hovet

6 - Malmö, Sweden - Arena

8 - Hamburg, Germany - Sports Hall

10 - Antwerp, Belgium Lotto Arena

12 - London, UK - OVO Arena Wembley

14 - Rotterdam, Netherlands - RTM Stage

16 - Stuttgart, Germany - Porsche Arena

18 - Munich, Germany - Zenith

20 - Paris, France - Accor Arena