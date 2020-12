SEPULTURA Announce Fall 2021 European Tour With SACRED REICH And CROWBAR

Sepultura have announced the Quadra European Tour with Sacred Reich and Crowbar for fall 2021. Tickets and VIP upgrades go on sale this Wednesday (December 16) at 10 AM, CET.

Says the band: "We can't wait to see you on the road!"

Tour dates:

November

4 - Copenhagen, Denmark - Amager Bio

5 - Berlin, Germany - Festsaal

6 - Leipzig, Germany - Hellraiser

7 - Hamburg, Germany - Markthalle

9 - Wroclaw, Poland - A2

10 - Vienna, Austria - Arena

12 - Zlin, Czech Republic - Hala Datart

13 - Munich, Germany - Backstage

14 - Lausanne, Switzerland - Les Docks

16 - Barcelona, Spain - Razzmatazz

17 - Madrid, Spain - La Riviera

18 - Porto, Portugal - Hard Club

19 - Pamplona, Spain - Totem

20 - Toulouse, France - Le Bikini

21 - Paris, France - La Machine Du Moulin Rouge

24 - Dublin, Ireland - Academy

28 - Antwerp, Belgium - Trix

30 - Esch/Alzette, Luxembourg - Rockhal

December

1 - Wiesbaden, Germany - Schlachthof

2 - Stuttgart, Germany - LKA Longhorn

3 - Pratteln, Switzerland - Z-7

4 - Cologne, Germany - Essigfabrik

5 - Haarlem, Netherlands - Patronaat