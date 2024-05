SOULFLY Announce "Superstition" US Tour With EYEHATEGOD, MUTILATION BARBECUE, SKINFLINT

Soulfly have announced their "Superstition" US tour with support from Eyehategod (October 22 - November 6), Mutilation Barbecue, and Skinflint.

Tour dates:

October

19 - Albuquerque, NM - Sunshine Theater

21 - Wichita, KS - Wave

22 - Dallas. TX - Trees *

23 - Austin, TX - Come And Take It Live *

24 - Baton Rouge, LA - Chelsea's Live *

25 - Ft. Walton Beach, Fl - Dwntn Music Hall *

26 - Ft. Myers, FL - The Ranch *

28 - Nov. 1 - Headbangers Boat Cruise *

November

2 - Ft. Lauderdale, FL - Culture Room *

3 - Jacksonville, FL - Jack Rabbits *

4 - Mobile, AL - Soul Kitchen *

5 - Houston, TX - Warehouse Live Midtown *

6 - San Antonio, TX - Rock Box *

7 - Lubbock. TX - Jakes Sports Café

8 - El Paso, TX - Lowbrow Palace

9 - Tempe, AZ - Marquee Theater

* - with Eyehategod