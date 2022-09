THE GEORGIA THUNDERBOLTS - New Single "Livin' In Muddy Water" Streaming Now

Just in time to celebrate their European tour with labelmates Black Stone Cherry, The Georgia Thunderbolts have released a new single, "Livin' In Muddy Water". Click here to download / stream, and listen below.

Catch The Georgia Thunderbolts opening for Black Stone Cherry across Europe at the following shows:

September

13 - Utrecht, Netherlands - Tivoli Vredenburg

14 - Hamberg, Germany - Markthalle

17 - Oslo, Norway - Rockefeller Music Hall

18 - Stockholm, Sweden - Debaser Hornstulls Strand

19 - Copenhagen, Denmark - Amager Bio

21 - Berlin, Germany - Metropol

22 - Vienna, Austria - Arena Wien

23 - Budapest, Hungary - Barba Negra

24 - Munich, Germany - Tonhalle

26 - Milan, Italy - Alcatraz

27 - Zurich, Switzerland - Komplex 457

28 - Stuggart, Germany - LKA Longhorn

30 - Bilbao, Spain - Santana 27

October

1 - Barcelona, Spain - Razzmatazz

2 - Madrid, Spain - Sala Riviera

4 - Bordeaux, France - Le Rocher de Palmer

5 - Paris, France - Le Trianon

(Photo courtesy of @tdeanimages)