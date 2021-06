THUNDERMOTHER Announce Heat Wave Tour 2021

Sweden's Thundermother have announced dates for their Heat Wave Release Tour 2021. See below.

June

24 - Ingolstadt - Eventhalle *

25 - Trier - Mergener Hof *

26 - Kaiserslautern - Kammgarn *

27 - Romanshorn - Swiss Rock Cruise *

29 - Nürnberg - Hirsch *

July

1 - Hamburg - Schrødingers *

2 - Münster - Jovel *

3 - Hademarschen - Hall Operation Festival *

4 - Hallig Langeneß - Kultur auf den Halligen *

28 - Cham - Strandkorb Open Air *

29 - Ulm - Hexenhaus - HX25 Open Air *

30 - Selb - Rockclub Nordbayern *

31 - Memmingen - Kaminwerk *

August

1 - Weinheim - Café Central *

3 - Hannover - KommRaus - Die Sommerbühne *

5 - Großheubach - Bikes & Kultur *

6 - Saarbrücken - Garage (Rock'N'Eat) *

7 - Montabaur - TBA *

10 - Frankfurt - Batschkapp *

11 - Lindau Club - Vaudeville *

14 - Sandstedt - Rock For Animal Rights *

15 - Kiel - Together Kiel Open Air *

September

1 - Hamburg - Indra *

2 - Hamburg - Fabrik *

3 - Taarstedt - Angeliter Open-Air *

4 - Kalletal - Kalletal Rockt *

8 - Osnabrück - HafenSommer 21 Open Air *

9 - Würzburg -Posthalle *

10 - Altengrounau - SinnerRock Festival *

11 - Oberhausen - RADIO BOB! Rocknacht *

October

3 - Freiberg - Rock um zu helfen!

27 - Stuttgart - Universum

28 - Kempten - kultBOX

November

14 - Friedrichskoog - Haus des Kurgastes

15 - Bonn - Harmonie

December

3 - Fulda - Kreuz

5 - Bochum - Rockpalast

7 - Köln - MTC

8 - Hannover - Lux

9 - Münster - Rare-Guitar

11 - Viersen - Rockschicht

12 - Bremen - Tower

13 - Berlin - Galaxy

18 - Wetzlar - Black Pearl

19 - Trier - Mergener Hof

20 - Bensheim - Rex

21 - Aschaffenburg - Colos-Saal

* limited capacity due to Covid-19

Tickets are available via Eventim.de.

Thundermother's current album, Heat Wave, released in July 2020, is a rock sensation that you cannot avoid. It stormed the charts and achieved big results in many countries, including #6 in Germany. The band has released Heat Wave Deluxe Edition as a 2-CD digipak and additionally with various limited coloured double vinyl versions via AFM Records. Not only can you find the complete original album on it, but also a bonus CD / vinyl featuring 10 previously unreleased tracks.

Tracklisting:

CD1

"Loud And Alive"

"Dog From Hell"

"Back In ‘76"

"Into The Mud"

"Heat Wave"

"Sleep"

"Driving In Style"

"Free Ourselves"

"Mexico"

"Purple Sky"

"Ghosts"

"Somebody Love Me"

"Bad Habits"

CD2:

"The Road Is Ours"

"Show Me What You Got"

"You Can´t Handle Me"

"Driving In Style" (Acoustic)

"Dog From Hell "(Acoustic)

"Sleep" (Acoustic feat. Jesper Binzer)

"Give Me Some Lights" (Live)

"Thunderous" (Live)

"Hellevator" (Live)

"Rock'n'Roll Heaven" (feat. Dregen & Pontus Snibb)

The 'Heat Wave Deluxe Edition' is available here.

"Dog From Hell"

(Photo - Guido Karp)