Professionally filmed video of 9mm's 2016 performance inside Bullhead City Circus at Germany's Wacken Open Air festival can be seen below.

Setlist:

"Intro

"Für eine Handvoll Dollar mehr"

"Geh mir aus den Augen"

"Nitro Killers"

"300 Männer"

"Libertad o Muerte"

"Durstige Männer"

"Ambrosia und Whiskey"

"Ole, viva la Fiesta"

"Amigos para siempre"

"Bis zum letzten Mann / 9mm"