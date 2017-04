France’s Alcest performed an atmospheric set inside Bullhead City Circus at Wacken Open Air 2016 in Wacken, Germany. Video of the full set is available for streaming below.

Setlist:

“Ecailles de Lune Pt. 1”

“Ecailles de Lune Pt. 2”

“Autre Temps”

“Percées de Lumière”

“La ou naissent les Couleurs nouvelles”