AMARANTHE - European Tour Schedule For Winter 2019 Updated

Swedish pop metallers Amaranthe have updated their European tour schedule as support for Powerwolf alongside Kissin Dynamite. It is now as follows:

January

10 - Toulouse, France - Bikini

11 - Bordeaux, France - Le Rocher De Palmer

12 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 1

13 - Madrid, Spain - La Riviera

15 - Lille, France - L'Aeronef

16 - Nantes, France - Le Stereolux (SOLD OUT)

17 - Rouen, France - Le 106

19 - Manchester, UK - Academy 2 (SOLD OUT)

20 - Glasgow, UK - Swg 3

21 - Bristol, UK - Swx

22 - Birmingham, UK - Digbeth Mill

24 - Reims, France - La Cartonnerie

25 - Düsseldorf, Germany - Mitsubishi Electric Hall

26 - Nancy, France - L'Autre Canal

27 - Marseille, France - Espace Julien

28 - Lyon, France - Transbordeur

29 - Strasbourg, France - La Laiterie (SOLD OUT)

31 - Nijmegen, Netherlands - Doornroosje

February

1 - Antwerp, Belgium - Trix

2 - Pratteln, Switzerland - Z7

3 - Luxembourg - Den Atelier

4 - Hamburg, Germany - Grünspan

6 - Malmö, Sweden - KB Malmö

7 - Gothenburg, Sweden - Pustervik

8 - Helsingborg, Sweden - Tivoli

9 - Örebro, Sweden - Frimis Salonger

11 - Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

12 - Uppsala, Sweden - Katalin And All That Jazz

13 - Stockholm, Sweden - Fryshuset Klubben

15 - Oulu, Finland - Oulun Energia-Areena

16 - Helsinki, Finland - Helsingin Jäähalli

March

9 - Kiev, Ukraine - Atlas

10 - Minsk, Belarus - RE:PUBLIC

11 - Moscow, Russia - Glavclub Green Concert

12 - St. Petersburg, Russia - Zal

15 - Khabarovsk, Russia - Velicano

17 - Vladivostok, Russia - Sanremo