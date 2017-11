BRUJERIA Joined By Orange Is The New Black Star JESSICA PIMENTEL On US Tour

Extreme metallers Brujeria are currently on tour in the United States supporting their recently released fourth full-length album, Pocho Aztlan. Joining them on stage every night on vocals is a very special new member; Orange Is The New Black star Jessica Pimentel.

"Nos llego una bruja nueva al senario," commented the band. "Les presento la Bruja Encabronada!"

Adds Pimentel: "Es un honor unirme con estos legendarios hombres de misterio y será mi placer embrujarte y abrir tus ojos a las problemas del mundo que me tienen encabronada."

Listen to Jessica performing guest vocals on Origin's cover of Brujeria's "Revolucion", below.

Catch Brujeria with Powerflo (feat. members of Cypress Hill, Fear Factory, Biohazard and Downset) and San Antonio-based punkers Piñata Protest. Remaining dates are listed below.

November

8 - Richmond, VA - The Broadberry

9 - Charlotte, NC - The Underground

10 - Nashville, TN - Exit In

11 - St. Louis, MO - Delmar Hall

12 - Tulsa, OK - Vanguard

14 - Corpus Christi, TX - Ayers Event Center

15 - San Antonio, TX - Rock Box

16 - El Paso, TX - Tricky Falls

17 - Mesa, AZ - Club Red

18 - San Diego, CA - House of Blues

19 - Los Angeles, CA - Mayan Theater