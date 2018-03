BRUJERIA Live At Wacken Open Air 2017; Pro-Shot Video Of Full Show Streaming

Brujeria, the multi national supergroup of grindcore lovers, let all hell break loose inside the Bullhead City Circus at Germany's Wacken Open Air festival in summer 2017. Professionally filmed video of the band's performance can be seen below.

Setlist:

"Brujerizmo"

"El Desmadre"

"Raza Odiada (Pito Wilson)"

"Colas de Rata"

"La Migra (Cruza la Frontera II)"

"Hechando Chingasos (Greñudo Locos II)"

"Viva Presidente Trump!"

"Seis Seis Seis"

"Angel de la Frontera"

"Satongo"

"Desperado"

"Anti-Castro"

"Marcha de Odio"

"Revolucion"

"Consejos Narcos"

"Matando Gueros"

"Marijuana"