COMBICHRIST Announce US Tour With KING 810

AIW Management artists Combichrist and King 810 have announced US tour dates that begin on April 3 in Winter Park, Fl at Soundbar and conclude on April 26 in Atlanta, GA at The Masquerade.

Tour dates:

April

3 - Orlando, FL - Soundbar

4 - Tampa, FL - Pegasus Lounge

5 - West Palm Beach, FL - Respectable Street

8 - Houston, TX - Scout Bar

9 - Fort Worth, TX - The Rail Club

10 - Abilene, TX - Homer’s

11 - Austin, TX - Come and Take It Live

12 - Oklahoma City, OK - 89th Street

14 - Lincoln, NE - The Royal Grove

15 - Iowa City, IA - Wildwood Saloon

16 - Joliet, IL - The Forge

17 - Hobart, IN - The Art Theater

18 - Mansfield, OH - The Electric Co. (no AKC)

19 - Reading, PA - Reverb

21 - Louisville, KY - Diamond Pub

22 - St. Louis, MO - Red Flag

23 - Madison, WI - The Annex

24 - Cincinnati, OH - Riverfront Live

25 - Spartanburg, SC - Ground Zero

26 - Atlanta, GA - The Masquerade (Hell)