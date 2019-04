CORROSION OF CONFORMITY Announce European Tour Celebrating 25th Anniversary Of Deliverance Album

Corrosion Of Conformity will celebrate the 25th anniversary of their Deliverance album with a European tour in June and July. Confirmed dates are listed below.

Deliverance Revival MMXIX dates:

June

21 - Netphen, Germany - Freak Valley

22 - Vitoria-Gasteiz, Spain - Azkena Rock Festival

24 - Porto, Portugal - Hard Club

27 - Bologna, Italy - Sonic Park

28 - Zurich, Switzerland - Dynamo

29 - Bourlon, France - Rock In Bourlon (Free Event)

July

1 - Paris, France - Glazart

2 - Sint-Niklaas, Belgium - De Casino

3 - Haarlem, Netherlands - Patronaat

4 - Essen, Germany - Turock

5 - Aschaffenburg, Germany - Colos-Saal

7 - Warsaw, Poland - Klub Proxima

8 - Riga, Latvia - Melnā Piektdiena

9 - Tallinn, Estonia - Rockclub Tapper

10 - Helsinki, Finland - Tavastia-klubi

12 - Stockholm, Sweden - Debaser

(Photo - Dean Karr)