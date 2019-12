DANKO JONES Announces Spring 2020 Tour Dates For Scandinavia

Toronto rockers Danko Jones have checked in with a new tour announcement:

"We love Scandinavia so...let’s tour there! We can’t wait to rock the true rockers out there. Look out Sweden. Look out Denmark. Look out Norway. We’re coming to rock you! Tickets will go on sale on Wednesday, December 4th at 9 AM on DankoJones.com."

Dates are as follows:

April

16 - Katalin - Uppsala, Sweden

17 - Lokomotivet - Eskilstuna, Sweden

18 - Tivoli - Helsingborg, Sweden

22 - Frimis Salonger - Örebro, Sweden

23 - Rockefeller - Oslo, Norway

24 - Nöjesfabriken - Karlstad, Sweden

25 - Ski Rock - Sälen, Sweden

29 - The Crypt - Linköping, Sweden

30 - Debaser - Stockholm, Sweden

May

1 - KB - Malmö, Sweden

2 - Folkets Park - Huskvarna, Sweden

6 - Voxhall - Århus, Denmark

7 - Pumpehuset, Copenhagen, Denmark

8 - Pustervik - Gothenburg, Sweden

9 - Club Deströyer - Sundsvall, Sweden