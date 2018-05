DEF LEPPARD, JOURNEY Launch North American Tour In Hartford; Setlists, Video

Def Leppard and Journey launched their co-headlining North American tour last night, Sunday, May 21st at XL Centre in Hartford, CT. The bands' setlist and some fan filmed video footage can be seen below:

Def Leppard setlist:

“Rocket”

“Animal”

“Foolin’”

“When Love And Hate Collide”

“Let's Get Rocked”

“Armageddon It”

“Rock On”

“Two Steps Behind”

“Man Enough”

“Love Bites”

“Bringin' On The Heartbreak”

“Switch 625”

“Hysteria”

“Pour Some Sugar On Me”

Encore:

“Rock Of Ages”

“Photograph”

Journey setlist:

“Separate Ways (Worlds Apart)”

“Be Good To Yourself”

“Only the Young”

Neal Schon Guitar Solo

“Stone In Love”

“Any Way You Want It”

“Lights”

Jonathan Cain Piano Solo

“Open Arms”

“Who's Crying Now”

“Chain Reaction”

“La Do Da”

Steve Smith Drum Solo

Neal Schon Guitar Solo #2

“Wheel In The Sky”

“Faithfully”

“Don't Stop Believin’”

Encore:

“Lovin', Touchin', Squeezin’”

Tour dates:

May

23 - Albany, NY - Times Union Center

25 - Hershey, PA - Hersheypark Stadium

26 - Buffalo, NY - KeyBank Center

28 - Cleveland, OH - Quicken Loans Arena

30 - Cincinnati, OH - U.S. Bank Arena

June

1 - Toronto, ON - Rogers Centre

2 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

5 - Raleigh, NC - PNC Arena

6 - Knoxville, TN - Thompson-Boling Arena

8 - Bristow, VA - Jiffy Lube Live

9 - Charlotte, NC - Spectrum Center

11 - Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

13 - New York, NY - Madison Square Garden

15 - Newark, NJ - Prudential Center

16 - Baltimore, MD - Royal Farms Arena

July

1 - Atlanta, GA - SunTrust Park

3 - Noblesville, IN - Ruoff Home Mortgage Music Center

4 - Milwaukee, WI - Summerfest

6 - Memphis, TN - FedExForum

7 - North Little Rock, AR - Verizon Arena

9 - Tulsa, OK - BOK Center

11 - Louisville, KY - KFC Yum! Center

13 - Detroit, MI - Comerica Park

14 - Chicago, IL - Wrigley Field

16 - Wichita, KS - INTRUST Bank Arena

18 - Sioux Falls, SD - Denny Sanford PREMIER Center

19 - Lincoln, NE - Pinnacle Bank Arena

21 - Denver, CO - Coors Field

23 - Des Moines, IA - Wells Fargo Arena

25 - Kansas City, MO - Sprint Center

27 - Minneapolis, MN - Target Field

28 - Fargo, ND - Fargodome

August

11 - Boston, MA - Fenway Park

13 - Virginia Beach, VA - Veterans United Home Loans Amphitheater

15 - Columbia, SC - Colonial Life Arena

17 - Ft Lauderdale, FL - BB&T Center

18 - Tampa, FL - Amalie Arena

20 - Birmingham, AL - Legacy Arena @ The BJCC

22 - Columbus, OH - Schottenstein Center

24 - St. Louis, MO - Busch Stadium

25 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

27 - New Orleans, LA - Smoothie King Center

29 - Dallas, TX - American Airlines Center

31 - San Antonio, TX - AT&T Center

September

1 - Houston, TX - Toyota Center

5 - Albuquerque, NM - Isleta Amphitheater

7 - Phoenix, AZ - Talking Stick Resort Arena

8 - Las Vegas, NV - T-Mobile Arena

21 - San Francisco, CA - AT&T Park

23 - San Diego, CA - Petco Park

25 - Salt Lake City, UT - Vivint Smart Home Arena

26 - Nampa, ID - Ford Idaho Center Arena

28 - Portland, OR - Moda Center

29 - Seattle, WA - Gorge Amphitheatre

October

1 - Vancouver, BC - Rogers Arena

4 - Sacramento, CA - Golden 1 Center

6 - Los Angeles, CA - The Forum