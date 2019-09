DIRTY HONEY - The Making Of "Down The Road"; Video

Dirty Honey have released this new video, showing the "making of" the song "Down The Road". Listen to the Dirty Honey EP featuring "Down The Road" on your favorite streaming platforms.

Dirty Honey tour dates are listed below:

September

19 - The Ritz - Raleigh, NC (Alter Bridge/10 Years)

21 - House of Blues - N. Myrtle Beach, SC (Alter Bridge/10 Years)

22 - MECU Pavilion - Baltimore, MD (Alter Bridge/Skillet)

24 - Terminal 5 - New York, NY (Alter Bridge/Skillet)

25 - The Met - Philadelphia, PA (Alter Bridge/Skillet)

27 - Express Live! - Columbus, OH (Alter Bridge/Skillet)

28 - Louder Than Life - Louisville, KY (GN'R, Ice Cube)

30 - Rebel - Toronto, ON (Alter Bridge/Skillet)

October

1 - MTelus - Montreal, QC (Alter Bridge/Skillet)

3 - The Palladium - Worcester, MA (Skillet/Alter Bridge)

5 - Agora Theatre - Cleveland, OH (Skillet/Alter Bridge)

6 - The Fillmore - Detroit, MI (Skillet/Alter Bridge)

8 - Myth Live - St. Paul, MN (Skillet/Alter Bridge)

10 - Chicago Theatre - Chicago, IL (Skillet/Alter Bridge)

11 - Arvest Bank Theatre at the Midland - Kansas City, MO (Skillet/Alter Bridge)

13 - Exit 111 - Manchester, TN (Ministry)

14 - The Pageant - St. Louis, MO (Skillet/Alter Bridge)

16 - Saenger Theatre - Mobile, AL (Skillet/Alter Bridge)

17 - Avondale Brewing Co. - Birmingham, AL (Alter Bridge/Skillet)

19 - Vibes Event Center - San Antonio, TX (Skillet/Alter Bridge)

20 - The Bomb Factory - Dallas, TX (Skillet/Alter Bridge)

22 - Jannus Live - St. Petersburg, FL (Alter Bridge/Skillet)

24 - House of Blues - Orlando, FL (Skillet/Alter Bridge)

(Photo - Mike Savoia)