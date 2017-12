EPICA Announce Latin American Leg Of The Ultimate Principle Tour; Video

Epica's The Ultimate Principle Tour will reach Brazil, Argentina, Uruguay and Chile in March 2018. Tickets and VIP upgrades can be found here. An announcement video can be found below.

Tour dates:

March

1 - Landia - Montevideo, Uruguay

3 - Teatro Caupolicán - Santiago, Chile

4 - Teatro Flores - Buenos Aires, Argentina

6 - Teatro Del Huerto - Salta, Argentina

9 - Music Hall BH - Belo Horizonte, Brazil

10 - Tropical Butantã - São Paulo, Brazil

11 - Circo Voador - Rio De Janeiro, Brazil

13 - Opinão Porto - Alegre, Brazil

14 - Spazio Van - Curitiba, Brazil

16 - Teatro Manauara - Manaus, Brazil

17 - Espaco Jangada - Fortaleza, Brazil

18 - Clube Português - Recife, Brazil