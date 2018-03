EPICA - Fan-Filmed Video From South American Tour Kick-Off Show In Montevideo Posted

The South American leg of Epica's The Ultimate Principle Tour kicked off on March 1st in Montevideo, Uruguay. Fan-filmed video is available below featuring "Eidola" (Intro), "Edge Of The Blade", "Sensorium", "Fight Your Demons" and "The Essence Of Silence".

The complete setlist was as follows:

"Edge Of The Blade"

"Sensorium"

"Fight Your Demons"

"The Essence of Silence"

"Storm The Sorrow"

"Ascension - Dream State Armageddon"

"Dancing In A Hurricane"

"Victims of Contingency"

"Cry For The Moon"

"Unchain Utopia"

"Once Upon A Nightmare"

Encore:

"Sancta Terra"

"Beyond The Matrix"

"Consign To Oblivion"

Tour dates:

March

4 - Teatro Flores - Buenos Aires, Argentina

6 - Teatro Del Huerto - Salta, Argentina

9 - Music Hall BH - Belo Horizonte, Brazil

10 - Tropical Butantã - São Paulo, Brazil

11 - Circo Voador - Rio De Janeiro, Brazil

13 - Opinão Porto - Alegre, Brazil

14 - Spazio Van - Curitiba, Brazil

16 - Teatro Manauara - Manaus, Brazil

17 - Espaco Jangada - Fortaleza, Brazil

18 - Clube Português - Recife, Brazil