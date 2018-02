EXODUS Announce Summer Tour Dates For Europe

San Francisco Bay Area thrash legends, Exodus, have announced a string of European tour dates for this summer.

Says the band: "This summer!! Don't miss out on some friendly violent fun!! Check out the dates and get your tickets here."

Dates:

June

5 - Paris, France - Petit Bain

6 - Aschaffenburg, Germany - Colos-Saal

7 - Mannheim, Germany - MS Connexion Complex

9 - Hauptmannsgrün, Germany - Chronical Moshers Open Air

10 - Katowice, Poland - MegaClub

12 - Berlin, Germany - Lido

13 - Hanover, Germany - Faust

16 - Norrköping, Sweden - Metallsvenskan

17 - Sundsvall, Sweden - Club Deströyer

18 - Stockholm, Sweden - Gröna Lund

20 - Halden, Norway - Tons of Rock

22 - Copenhagen, Denmark - Copenhell

23 - Dessel, Belgium - Graspop Metal Meeting

24 - Clisson, France - Hellfest

26 - Pagney, France - Chez Paulette

27 - Lyon, France - CCO Villeurbanne

28 - Zurich, Switzerland - Dynamo

30 - Verona, Italy - Rock the Castle

July

1 - Munich, Germany - Backstage

3 - Vienna, Austria - Szene

4 - Budapest, Hungary - Dürer Kert

5 - Prague, Czech Republic - Futurum

6 - Revištske Podzamcie, Slovakia - Gothoom

7 - Ballenstedt, Germany - Rockharz Open Air

9 - Kassel, Germany - K19

10 - Utrecht, Netherlands - TivoliVredenburg

11 - Hamburg, Germany - Logo

12 - Balingen, Germany - Bang Your Head!!!

13 - Neukirchen-Vluyn, Germany - Dong Open Air

14 - Viveiro, Spain - Resurrection Fest