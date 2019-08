Catalan atmospheric metal band, Foscor, have premiered a video for “Cançó de Mort”, a song from their upcoming release, Els Sepulcres Blancs, out on September 6. Watch the clip below.

Tracklisting:

“Laments”

“Els Colors del Silenci”

“Malson”

“Secrets”

“Cel Rogent”

“Cançó de Mort”

“L’Esglai”

“Cançó de Mort” video:

"Malson" video:

“Cel Rogent”: