GODSMACK Announce North American Tour Dates With VOLBEAT

Godsmack have announced a string of North American headlining tour dates, with special guests Volbeat. Some co-headlining shows will take place in Canada. Tickets for the dates will be available in mid-December.

Godsmack/Volbeat dates:

April

6 - Scottsdale, AZ - Westworld **

13 - Orlando, FL - Central Florida Fairgrounds **

14 - Tampa, FL - Amalie Arena **

16 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

18 - Evansville, IN - Ford Center - Evansville

19 - Grand Rapids, MI - Van Andel Arena

20 - Milwaukee, WI - Fiserv Forum

22 - Minneapolis, MN - Armory

23 - Omaha, NE - Baxter Arena

26 - Abbotsford, BC - Abbostford Centre

27 - Penticton, BC - South Okanagan Event Centre

29 - Medicine Hat, AB - Canalta Centre

30 - Calgary, AB - Grey Eagle Resort & Casino - Grey Eagle Event Centre

May

2 - Dawson Creek, BC - EnCana Events Centre

3 - Edmonton, AB - Rogers Place

5 - Saskatoon, SK - SaskTel Centre

6 - Winnipeg, MB - Bell MTS Place

9 - London, ON - Budweiser Gardens

10 - Ottawa, ON - Canadian Tire Centre

11 - Quebec, QC - Videotron Centre

** Godsmack festival appearance

Godsmack's European tour dates are listed below.

February

27 - London, UK - O2 Forum

28 - Manchester, UK - O2 Ritz Manchester

March

1 - Birmingham, UK - O2 Institute Birmingham

4 - Milan, Italy - Magazzini Generali

6 - Zurich, Switzerland - Komplex

7 - Cologne, Germany - Live Music Hall

8 - Munich, Germany - TonHalle Münche

10 - Cologne, Germany - Live Music Hall

11 - Amsterdam, Holland - The Melkweg

13 - Antwerp, Belgium - Trix

17 - Oslo, Norway - Rockerfeller Music Hall

19 - Stockholm, Sweden - Fryshuset

21 - Copenhagen, Denmark - The Grey Hall

22 - Hamburg, Germany - Docks

24 - Berlin, Germany - Huxleys Neue Welt

26 - Warsaw, Poland - Progresja

27 - Vienna, Austria - Arena

28 - Budapest, Hungary - Barba Negra Music Club

30 - Sofia, Bulgaria - Arena Armeec

31 - Bucharest, Romania - Arenele Romane