GUNS N' ROSES To Headline 2020 Lollapalooza Festivals In Chile, Argentina, And Brazil

Guns N' Roses top the bill for three South American Lollapalooza festivals in 2020. The band are confirmed for Lollapalooza Chile (March 27-29 at O'Higgins Park in Santiago), Lollapalooza Argentina (March 27-29 at Hippodromo de San Isidro in Buenos Aires) and Lollapalooza Brazil (April 3-5 at Autódromo de Interlagos in São Paulo).

More Guns N' Roses tour dates are listed below:

October

11 - Austin, TX - Austin City Limits - The Raconteurs *

13 - Manchester, TN - Exit 111 Festival - Deftones *

15 - Lincoln, NE - Pinnacle Bank Arena - Blackberry Smoke

18 - Guadalajara, MX - Estadio Jalisco

20 - Tijuana, MX - Estadio Caliente

23 - Oklahoma City, OK - Chesapeake Energy Arena - Tyler Bryant & The Shakedown

25 - New Orleans, LA - Voodoo Festival - Brandi Carlile*

29 - Salt Lake City, UT - Vivint Smart Home Arena - Tyler Bryant & The Shakedown

November

1 - Las Vegas, NV - The Colosseum at Caesars Palace - Dirty Honey

2 - Las Vegas, NV - The Colosseum at Caesars Palace - Dirty Honey

* Festival Play with artist performing directly prior to Guns N’ Roses