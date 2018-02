HARDCORE SUPERSTAR Release New Single "Bring The House Down"; Official Music Video Streaming

Hardcore Superstar have released their new single and music video, "Bring The House Down".

The single is available on all digital platforms now. Get it here, and watch the video below:

Tour dates:

February

24 - Värmekyrkan - Norrköping, Sweden *

March

9 - Nöjesfabriken - Karlstad, Sweden *

10 - Annexet - Stockholm, Sweden *

17 - Folkparken - Skellefteå, Sweden *

23 - Slagthuset - Malmö, Sweden *

24 - Lisebergshallen - Göteborg, Sweden *

29 - Konsert & Kongress - Linköping, Sweden *

30 - Cinema - Enköping, Sweden

31 - Lokomotivet - Eskilstuna, Sweden

April

1 - Nöjespalatset - Kalmar, Sweden *

6 - Liljan - Borlänge, Sweden

7 - Domino - Nyköping, Sweden

13 - Aveny (Rockbaren) - Sundsvall, Sweden

14 - Lilla Helfvetet - Mora, Sweden

27 - Katalin And All That Jazz - Uppsala, Sweden

May

12 - Halmstad Live - Halmstad, Sweden

25 - Backstage Rockbar - Varberg, Sweden

June

14 - Oxford Art Factory Sydney - Darlinghurst, Australia

15 - Prince Bandroom - St Kilda, Australia

16 - Woolly Mammoth - Brisbane, Australia

July

19 - Skara Sommarland - Axvall, Sweden

27 - Kuusisaari - Oulu, Finland

* - with Mustasch