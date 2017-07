In the video below, vocalist Tarek "MS" Maghary of Germany metallers Majesty talks about the band’s future plans:

Upcoming Majesty tour dates:

August

12 - Rock `N´Booze Open Air - Buckeburg, Germany

September

2 - Summer-Night-Dream - Dormettingen, Germany

November

10-11 - Metal Hammer Paradise - Weissenhaeuser Strand, Germany