MEGAHERZ Premier "Nicht Genug" Music Video

Megaherz have released a music video for "Nicht Genug", a track from the band's Komet album, released earlier this year via Napalm Records. Get the album here, and watch the new video below.

Komet tracklisting:

"Vorhang auf"

"Komet"

"Scherben bringen Glück"

"Horrorclown"

"Von Oben"

"Tiefenrausch"

"Schwarz oder Weiß"

"Heldengrab"

"Nicht in meinem Namen"

"Trau Dich"

"Nicht Genug"

Bonus CD tracklisting:

"Jagdzeit" (Live)

"Glorreiche Zeiten" (Live)

"Roter Mond" (Live)

"Gegen den Wind" (Live)

"Himmelsstürmer" (Live)

"Für Immer" (Live)

"Unbesiegbar" (Bonus)

"Nicht Genug" video:

"Komet" video:

"Vorhang auf" video:

Megaherz lineup:

Vocals - Alexander 'Lex' Wohnhaas

Guitar - Christian 'X-ti' Bystron

Guitar - Christoph Klinke

Bass - Werner 'Wenz' Weninger

Drums - Jürgen 'Bam' Wiehler