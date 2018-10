MUSTASCH - European Tour Dates Announced For Winter 2018

Swedish rockers Mustasch have announced a string of Europeran tour dates for the end of the year in support of their latest album, Silent Killer, released in April 2018. Support for the tour comes from Mammoth Mammoth and Dirt Forge.

Their schedule is as follows:

October

25 - Stockholm, Sweden - Close Up-Båten

November

2 - Skövde, Sweden - In Rock Festival

3 - Lycksele, Sweden - Halloween Rock Weekend

23 - Krylbo, Sweden - Torp

24 - Karlskrona, Sweden - Circo

December

3 - Frankfurt, Germany - Nachtleben

4 - München, Germany - Backstage Club

5 - Osnabrück, Germany - Bastard Club

6 - Oberhausen, Germany - Kulttempel

7 - Stuttgart, Germany - Keller Klub

8 - Leipzig, Germany - Hellraiser

9 - Berlin, Germany - Musik & Frieden

20 - Helsinki, Finland - The Circus

21 - Tampere, Finland - Pakkahuone

22 - Oulu, Finnland - Radisson Blu

27 - Hamburg, Germany - Sankt Hell (Festival)

28 - Copenhagen, Denmark - Sankt Hell (Festival)

Photo by Ted Lindén