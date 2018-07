MYRKUR Announces Headlining Dates For Winter

Renowned Danish composer and classically trained multi-instrumentalist, Myrkur, announces headlining Winter European tour dates accompanying the previously announced UK tour. A full list of confirmed tour dates is available below.

July

22 - Brescia, Italy - Colony Summer Fest

26 - Tolmin, Slovenia - Metal Days

August

9 - Jaromer, Czech Republic - Brutal Assault

16 - Berlin, Germany - Pop-Kultur

17 - Saint-Nolff, France - Motocultor

18 - Bristol, UK - ArcTangent Festival

December

3 - Stockholm, Sweden - Vasateatern

4 - Oslo, Norway - John Dee

5 - Gothenburg, Sweden - Pustervik

7 - Aarhus, Denmark - Voxhall

8 - Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

10 - Poznan, Poland - U Bazyla

11 - Krakow, Poland - Kwadrat

13 - Budapest, Hungary - Durer Kert

14 - Vienna, Austria - Arena

16 - Tilburg, Netherlands - 013 KZ

18 - London, UK - The Dome

19 - Bristol, UK - The Fleece

20 - Nottingham, UK - Rescue Rooms

21 - Glasgow, UK - The Great Eastern

22 - Manchester, UK - Gorilla

(Photo - Daria Endresen)