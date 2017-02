Danish black metal mistress Amalie Bruun appeared with her project Myrkur at Wacken Open Air 2016. Video of the full performance is available for streaming below.

Setlist:

“Den Lille Piges Død”

“Hævnen”

“Onde Børn”

“Vølvens Spådom”

“Jeg Er Guden, I Er Tjenerne”

“Mordet”

“Dybt I Skoven”

“Skøgen Skulle Dø”

“Skaði”

“Bathory”