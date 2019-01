Niklas Kvarforth's SHINING Live At Wacken Open Air 2015; HQ Video Of Full Performance Streaming

Shining filled Bullhead City Circus with darkness at Germany's Wacken Open Air festival in the summer of 2015. Watch professionally-filmed footage of the full performance below:

Setlist:

"Vilseledda Barnasjälars Hemvist"

"Ytterligare Ett Steg Närmare Total Jävla Utfrysning"

"Människa O' Avskyvärda Människa"

"Ohm (Sommer med siv)"

"Vilja & Dröm"

"Låt Oss Ta Allt Från Varandra"

"For The God Below"