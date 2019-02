OOMPH! Release Official Video For "Im Namen Des Vaters"

Germany's Oomph! have released an official music video for "Im Namen des Vaters", a track from the band's new album, Ritual, available via Napalm Records.

Ritual tracklisting:

"Tausend Mann und ein Befehl"

"Achtung! Achtung!"

"Kein Liebeslied"

"Trümmerkinder"

"Europa" (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)

"Im Namen des Vaters"

"Das Schweigen der Lämmer"

"TRRR - FCKN - HTLR"

"Phönix aus der Asche"

"Lass' die Beute frei"

"Seine Seele"

"In der Stille der Nacht" (Bonus Track)

"Lazarus" (Bonus Track)

"TRRR - FCKN - HTLR" (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)

