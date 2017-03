PORT NOIR Release Video Trailer For Upcoming European Tour With PAIN OF SALVATION

Sweden’s Port Noir have released a video trailer for their upcoming European tour with Pain Of Salvation, set to launch on March 29th in Denmark. Find the clip below.

Tour dates:

March

29 - Copenhagen, Denmark - Amager Bio

30 - Hamburg, Germany - Markthalle

31 - Berlin, Germany - Columbia-Theater

April

1 - Prague, Czech Republic - Rock Cafe

2 - Reichenbach, Germany - Art Rock festival V

4 - Aschaffenburg, Germany - Colos-Saal

5 - Pratteln, Switzerland - Z7

6 - Milan, Italy - Circolo Magnolia

7 - Lyon, France - Ninkasi Kao

8 - Barcelona, Spain - Bikini

9 - Madrid, Spain - Teatro Barceló

11 - Paris, France - Divan Du Monde

12 - London, UK - Islington Assembly Hall

13 - Cologne, Germany - Die Kantine

14 - Venlo, The Netherlands - Grenswerk

15 - Leiden, The Netherlands - Gebr. De Nobel

16 - Zwolle, The Netherlands - Hedon