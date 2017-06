Germany’s Stahlmann have released a video for “Bastard”, the title track of their new album, out now via AFM Records. The clip is available for streaming below. Order the new album at this location.

Bastard tracklisting:

“Leitwolf”

“Judas”

“Bastard”

“Nichts Spricht Wahre Liebe Frei”

“Wächter”

“Von Glut Zu Asche”

“Alptraum”

“Dein Gott”

“Schwarz Und Weiss”

“Supernova”

“Bastard” video:

“Nichts Spricht Wahre Liebe Frei” video: