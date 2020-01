Hungarian avant-garde formation, Thy Catafalque, are streaming their new masterpiece, Naiv. The album will be officially release tomorrow, Friday, January 24, via Season Of Mist. Pre-order here, and find the album stream below.

Tracklisting:

"A bolyongás ideje"

"Tsitsushka"

"Embersólyom"

"Számtalan színek"

"A valóság kazamatái"

"Kék madár (Négy kép)"

"Napút"

"Vető"

"Szélvész"

Album stream: