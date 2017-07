Norway's Vreid have released a video for “Sólverv”, the title track of the band’s seventh album, released through Indie Recordings back in October 2015. Watch the clip below.

Tracklisting:

“Haust”

“Sólverv”

“Geitaskadl”

“Ætti sitt Fjedl”

“Når Byane Brenn”

“Storm frå Vest”

“Fridom med daudens klang”

“Sólverv” video:

“Når Byane Brenn” video:

“Haust”: