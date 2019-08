WARCRY To Embark On Extensive Tour Of Mexico This Month

Spain's melodic heavy metallers, Warcry, will embark their most extensive tour of Mexico during August and September. The band is touring in support of their 2017 album, Donde El Silencio Se Rompio.

Dates:

August

22 - Teatro Metropolitano - Queretaro

23 - Circo Volador - Ciudad de Mexico

24 - Club de Leones - Oaxaca

25 - Auditorio Explanada - Puebla

28 - Teatro Morelos - Toluca

29 - Bunker Sala de Conciertos - San Luis Potosi

30 - Plaza Bicentenario (Feria de Leon) - Leon

31 - Teatro Diana - Guadalajara

September

2 - Teatro de la Ciudad - Chihuahua

4 - Expo Forum - Hermosillo

5 - Auditorio de la Expo - Ciudad Obregon

7 - Escena - Monterrey



Lineup:

Víctor García - Vocals

Rafael Yugueros - Drums

Pablo García - Guitar

Santi Novoa - Keyboards

Roberto García - Bass