Video footage of Russkaja’s entire performance at Germany’s Wacken Open Air festival, filmed in the summer of 2013, is available for streaming below.

Setlist:

“Intro”

“Energia”

“Kartuli Vino”

“Change We Need”

“Psycho Traktor”

“Barada”

“Radost Moja”

“Istanbul (Radio Istanbul)”

“More”

“Gop-Stop”