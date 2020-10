Check out more classic video footage of late Megadeth drummer Nick Menza at Soultone Studios hammering away on the Pork Pie Percussion Maple drum kit with custom Zebrawood finish.

Drum sizes:

9x13, 16x16, 16x18. 14x26 and 7x14 Oak snare drum.



Cymbal set up:

16" Custom Hi Hat

20" Brilliant Extreme Crash

22" Natural Prototype Ride

26" Vintage Crash/Ride