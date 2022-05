NASHVILLE PUSSY Introduce New Drummer On European Tour

Nashville Pussy bassist Bonnie Buitrago has checked in with the following update:

"Hey Europe Pussy Posse! Meet Dusty Watson! Sure he’s been in a million bands (Dick Dale, Agent Orange, Sonics, Supersuckers, Lita Ford, Rhino Bucket, Concrete Blonde, The Bellrays… plus tons more) - but he was also in my old band Bloodhook many moons ago! Here’s us rockin’ in France with Nashville Pussy just before showtime. Stoked to be playing together again - Dusty Muthaf*ckin’ Watson rules!"

Remaining dates on Nashville Pussy's current European Tour are as listed:

May

10 - Sheffield, United Kingdom - Corporation

11 - Stoke-On-Trent, United Kingdom - The Sugarmill

12 - Nuneaton, United Kingdom - Queens Hall

13 - London, United Kingdom - Powerhaus

14 - Oss, Netherlands - Groene Engel

15 - Eeklo, Belgium - Muziekclub N9

17 - Ittre, Belgium - Zik Zak

18 - Arlon, Belgium - L'Entrepôt

19 - Château-Thierry, France - La Biscuiterie

20 - Nilvange, France - Le Gueulard Plus

21 - Cornaux, Switzerland - Corn’Rock Festival

22 - Strasbourg, France - La Maison Bleue

24 - Lyon, France - Rock n’Eat

25 - Paris, France - Petit Bain

26 - Hérouville-Saint-Clair, France - Big Band Café

28 - Bessines, France - Le Dépositaire – La Minute Blonde

29 - Nantes, France - Le Ferrailleur

31 - Riom, France - La Puce à l'Oreille

June

1 - Oberentfelden, Switzerland - Böröm Pöm Pöm

3 - Montbéliard, France - Atelier Des Môles

4 - Liège, Belgium - L’Escalier

5 - Stuttgart, Germany - Club Universum

6 - Hanover, Germany - Lux

8 - Nässjö, Sweden - Pop I Sommarnatt

9 - Höganäs, Sweden - Garage Bar

10 - Sölvesborg, Sweden - Sweden Rock Festival

11 - Sundsvall, Sweden - Club Deströyer

12 - Avesta, Sweden - Kulturgaraget

13 - Linköping, Sweden - Skylten

14 - Oslo, Norway - Røverstaden

15 - Austvatn, Norway - Odal Rock Club

16 - Copenhagen, Denmark - Beta

17 - Hamburg, Germany - Monkeys Club

18 - Berlin, Germany - Wild At Heart

19 - Kassel, Germany - Goldgrube

21 - München, Germany - Backstage Club

22 - Martigny, Switzerland - Sunset Bar

23 - Meyrin, Switzerland - Undertown

24 - Turin, Italy - Audiodrome

25 - Milan, Italy - Slaughter Club

26 - Rome, Italy - Traffic Club

28 - Marseille, France - Le Molotov

29 - Nîmes, France - Paloma

30 - Madrid, Spain - Gruta 77

July

1 - Santa Coloma De Gramenet, Spain - Rock Fest Barcelona