W.A.S.P. - Fan-Filmed Video Of Entire Barcelona Show Streaming

The European leg of W.A.S.P.'s 40th Anniversary World Tour began on March 17 with a sold out show in Manchester, England. Fan-filmed video of the band's entire April 1st show in Barcelona, Spain at Razzmatazz is available below.

The setlist on the night was as follows:

"On Your Knees" / "The Flame" / "The Torture Never Stops" /"Inside the Electric Circus"

"L.O.V.E. Machine

"Wild Child

"The Idol

"The Great Misconceptions of Me

"Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue)

"Blind in Texas

Encore:

"Animal (Fuck Like a Beast)"

"The Real Me" (The Who)

"I Wanna Be Somebody"

VIP tickets can be purchased at waspnation.myshopify.com/. Tour dates and tickets for the 2023 European tour can be found at WASPnation.com/tour.

W.A.S.P.'s European dates are listed below. Support act from April 22 - May 18 is Images Of Eden.

April

9 - Copenhagen, Denmark - Amager Bio

11 - Malmö, Sweden - Moriskan

13 - Tampere, Finland - Tampereen Tullikamari (Pakkahuone & Klubi)

14 - Helsinki, Finland - Kulttuuritalo

15 - Oulu, Finland - Club Teatria

16 - Umeå, Sweden - Idun

18 - Sundsvall, Sweden - Sporthallen

19 - Gävle, Sweden - Gasklockan

20 - Eskilstuna, Sweden - Lokomotivet

21 - Karlstad, Sweden - Nöjesfabriken

22 - Stockholm, Sweden - Fryshuset Klubben

23 - Huskvarna, Sweden - Huskvarna People's Park

25 - Oslo, Norway - Rockefeller Music Hall (Sold Out)

26 - Oslo, Norway - Rockefeller Music Hall

27 - Norrköping, Sweden - Flygeln

28 - Kalmar, Sweden - Kalmarsalen

29 - Göteborg, Sweden - Restaurang Trädgårn

May

1 - Bremen, Germany - Aladin Music Hall

2 - Mannheim, Germany - Capitol Mannheim

3 - Oberhausen, Germany - Turbinenhalle

4 - Stuttgart, Germany - LKA Longhorn

5 - Saarbrucken, Germany - Garage

6 - Geiselwind, Germany - Music Halle

7 - München, Germany - Backstage Werk

10 - Zurich, Switzerland - Komplex

11 - Lausanne, Switzerland - Les Docks

12 - Milan, Italy - Live Club

13 - Padova, Italy - Padova Hall

14 - Ljubljana, Slovenia - Center urbane kulture kino Šiška

15 - Brno, Czech Republic - Soda Music Club

17 - Bucharest, Romania - The Roman Arenas

18 - Sofia, Bulgaria - Universidada Sports Hall